ROVIGO Paolo De Pieri è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa di disabilità e non autosufficienza del Distretto 1 di Rovigo. Nato il 10 settembre 1958, De Pieri si è laureato in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1989, dove, nel 1995 si è specializzato in Igiene e Medicina preventiva. Inizialmente ha prestato servizio tra il 1998 e il 2000, come responsabile dell'Unità per la Qualità e come responsabile del Distretto socio-sanitario dell'ex Ulss 19 di Adria; responsabile dal 2000 al 2006 dell'Unità per la Qualità all'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento e, quindi, dal 2006 al 2010 responsabile della Sos Qualità e accreditamento dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo. Dal 2019 è direttore della funzione ospedaliera dell'Ulss 5 subentrando come direttore della Uoc Disabilità e Non autosufficienza a partire da ottobre 2020. È membro attivo della Rete italiana Hph, socio della Società italiana medici manager e della Società italiana per la qualità dell'assistenza. «Auguro al dottor Paolo De Pieri, cui riconosco rara umanità e intelligenza, buon lavoro, in un ambito di particolare delicatezza e importanza per il nostro territorio - le parole del direttore generale Antonio Compostella - e ringrazio la dottoressa Monica Venturini, suo predecessore, per quanto fatto in questi anni».

