SCUOLAROVIGO Un Piano estate per rendere la scuola sempre parte integrante della formazione e della socializzazione dei ragazzi. L'Istituto superiore De Amicis ha investito oltre 100 mila euro di finanziamenti per programmare un'offerta formativa per luglio e per il periodo dal 20 agosto alla ripresa delle attività didattiche. L'obiettivo è coinvolgere da 200 a 300 studenti in attività di indirizzo, complementari o trasversali. Sono già...