Davide ha perso la battaglia con il male

L'ADDIOROVIGO Ha sempre lottato, mostrando con il sorriso la propria voglia di non arrendersi di fronte ad alcun tipo di ostacolo. E ha combattuto, finché ha potuto, anche con la malattia che l'aveva colpito circa un anno e mezzo fa.Si è spento ad appena 43 anni, giovedì, Davide Lucchin, cresciuto in Commenda e con tanti amici in città. Amante della velocità e delle due ruote, a 21 anni un incidente in moto gli aveva fatto perdere l'uso delle gambe, ma non gli aveva impedito di continuare a coltivare la propria sportività e la propria...