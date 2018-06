Data la variante, la Sit si amplia e crea lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SVILUPPOROVIGO Approvata in giunta la variante urbanistica, così l'azienda Sit ora potrà ampliasi nell'area industriale di via Grandi. Sono in arrivo un investimento di oltre 25 milioni di euro e un centinaio di posto di lavoro.L'INVESTIMENTOLo scorso 28 aprile la Sit, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per apparecchi a gas domestico, aveva annunciato l'intenzione di trasferire il proprio stabilimento e i magazzini a Rovigo. Con l'approvazione della variante, prende il via il progetto d'investimento...