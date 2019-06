Dare alla Giustizia l'ex ospedale per ottenere i 13 milioni dal Governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASO COMMENDAROVIGO Per avviare il cantiere di riqualificazione del Maddalena, il Comune deve scegliere se pagare gli interessi per il finanziamento di 13,5 milioni di euro della Cassa depositi e prestiti e soprattutto, scegliere con cosa riempirlo nel momento in cui sarà completato.LA STORIAIl progetto di ristrutturazione è stato partorito dalla precedente amministrazione nel 2016 e dovrebbe rimettere a nuovo uno degli edifici più degradati della città, l'ex nosocomio, oltre a tutto il quartiere circostante, con strade finalmente...