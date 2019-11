Dantastico, panino dedicato al papà della Commedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROVIGO Sempre più attivo in città il comitato della Società Dante Alighieri guidato dalla presidente Mirella Rigobello che, da ormai due anni, sta dimostrando sensibilità per i giovani arrivando a costituire per loro un'apposita sezione. L'anno sociale, inaugurato con il professor Giuseppe Ledda dell'università di Bologna che ha presentato Dante Classico, vedrà la sua chiusura giovedì, alle 17, a palazzo Cezza. In questa speciale occasione il professor Antonio Lodo presenterà Dante nel codice di Harold Bloom, critico...