Dallo Stato in arrivo 2 milioni per la Provincia

STRADE E SCUOLEROVIGO Per i prossimi quattro anni la Provincia di Rovigo riceverà ogni anno da Roma due milioni di euro in più per il proprio bilancio. A comunicarlo è il presidente Ivan Dall'Ara, esprimendo profonda soddisfazione per il risultato raggiungo con lo Stato: «Un importante risultato per la Provincia di Rovigo, oltre a una boccata d'ossigeno per il bilancio 2019, che non è ancora stato aggiornato con questo nuovo capitolo ma per la quale provvederemo entro breve ad inserire una specifica variazione una volta che verrà eletto...