Sparare in tempi di coprifuoco può costare caro. Lo hanno scoperto la ventina di cacciatori che sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle regole imposte per il contenimento del contagio e, in particolare, di quelle relative agli spostamenti da regioni inserite nell'elenco di quelle arancioni e rosse, a differenza del Veneto che fino ad ora è rimasto giallo. Qualcuno, infatti, non resistendo al desiderio di dedicarsi all'amata caccia alla fauna migratoria, è migrato fra lagune e scanni polesani, superando confini che non avrebbe dovuto varcare. Lo scorso fine settimana, i carabinieri forestali di Adria e Porto Tolle hanno dato vita a una serie di controlli antibracconaggio in tutto il Delta del Po. E, alle prime luci dell'alba di sabato, in alcune valli da caccia portotollesi sono stati individuati una ventina di cacciatori, risultati residenti fuori dal Veneto. Fin qui nulla di strano, in tempi normali. Ma in tempi di Covid questo aspetto che ha subito portato i militari a controllare minuziosamente i registri di caccia di alcune aziende faunistico venatorie vallive. È così saltato fuori che nelle giornate di caccia del mese di novembre si erano presentati nel Delta cacciatori provenienti da zone arancioni o rosse. A chi non aveva rispettato i divieti di spostamento in vigore in quel momento sono state, quindi, elevate sanzioni amministrative da 280 euro se pagate entro cinque giorni, 400 euro dal sesto giorno in poi.

