Torneremo a riveder le stelle, ma per il momento l'osservatorio astronomico di Sant'Apollinare e il planetario di Roverdicrè restano chiusi al pubblico. Lo ha deciso il direttivo del Gruppo Astrofili polesani, some spiega il presidente Marco Barella, in uniformità alle disposizioni previste dal decreto del presidente del Consiglio del ministri per musei ed altri luoghi di cultura, riguardo a dimensioni e possibilità di fruizione con distanza fra ciascun visitatore superiore a un metro. Sant'Apollinare perde, per gli stessi motivi, anche il previsto incontro di venerdì fra cittadini, sindaco e assessori, con la nota di annullamento dell'appuntamento diramata da Palazzo Nodari. E anche chi ha diritto a un posto in prima fila, per antonomasia l'abbonato Rai, salta l'incontro mensile con la Direzione Rai Canone Veneto, che era previsto per il 17 marzo all'Auser di Rovigo, in piazza Tien an Men. Il sindaco di Polesella Leonardo Raito, invece, annuncia la sospensione del Marzo rosa, fino all'8 marzo. «In Comune - spiega invece il sindaco di Canaro, Nicola Garbellini - cercheremo di garantire aperture al pubblico, ma anche sicurezza ai dipendenti e agli utenti, contenendo possibili eccessi di afflusso. In questo ringrazio in anticipo l'Anc che ci ha garantito la sua collaborazione. Ovviamente confido sulla collaborazione anche della cittadinanza, senza la quale ogni misura è destinata a fallire».

