I PROBLEMI

ROVIGO Difficile sentire un ritorno alla normalità, viste le limitazioni e i rischi cui i cittadini sono esposti. E non si tratta solo di esposizione al virus, ma di vulnerabilità agli sciacalli. Nei giorni scorsi, infatti, si sono registrati tentativi di truffa ai danni di persone anziane della provincia con la scusa del coronavirus. Per fortuna si è trattato di colpi che non sono andati a segno, anche per la tempestività con cui sono state diffuse le notizie. Le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di fare attenzione a sedicenti infermieri che vogliono entrare in casa con la scusa di eseguire il tampone per il Covid-19, in quanto non sono in corso test a tappeto e si tratta solo di malintenzionati. L'invito alla cittadinanza è di chiamare immediatamente i numeri di emergenza 112 o 113 qualora capitasse un fatto del genere.

PARROCI ALL'OPERA

Per quanto riguarda i limiti nelle aggregazioni, sarà la seconda domenica senza messa nelle parrocchie polesane, ancora più significativa dal momento che oggi si entra nella quaresima. Dopo il Mercoledì delle ceneri, appuntamento religioso fermato dall'emergenza virus, anche la prima domenica di cammino verso Pasqua non vedrà celebrate le cerimonie. C'è chi si organizza con orari di apertura ai fedeli senza cerimonie, ma con la comunione libera. Ecco le indicazioni di don Andrea e don Christian della parrocchia di San Bartolomeo apostolo che hanno fatto igienizzare la chiesa. «Anche la nostra parrocchia di San Bartolomeo apostolo vivrà questa domenica primo marzo in una situazione del tutto inattesa, con profondo dolore non saranno celebrate le sante messe. Eppure non ci fermiamo: abbiamo proceduto alla pulizia e igienizzazione professionale della chiesa».

Per l'intera giornata odierna, dalle 9 fino alle 12.30 e poi dalle 17.30 alle 19.30, nella chiesa di San Bortolo sarà possibile vivere un tempo di adorazione eucaristica personale. La preghiera sarà animata dalle letture della prima domenica di quaresima a ogni ora (9, 10, 11, 12, 17.30 e 18.30) e commento al Vangelo da parte dei parroci. Chi lo desiderasse, potrà ricevere la comunione personalmente chiedendolo ai parroci presenti. Anche nei giorni feriali della prossima settimana la chiesa sarà aperta dalle 18 alle 19. Tutto questo fino alle nuove disposizioni attese da parte di amministratori e Governo. «La preghiera e la comunione con Gesù Cristo, la comunità nutrita dalla sua Parola e dal suo Corpo, sono una risorsa in tempi difficili, che suscita speranza, consola e ricorda che non ci salva da soli, sono la nostra forza in questo tempo di prova», comunicano i parroci di San Bortolo.

