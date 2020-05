LA RABBIA NEL DELTA

PORTO TOLLE Non va tutto bene. L'arcobaleno dei mesi scorsi è diventato grigio e da Porto Tolle si alza un grido di aiuto. Una lunga protesta pacifica che ha preso piede dalle prime luci del mattino fino alle 19.30 quando Susanna Roma e Samanta Felici, in rappresentanza dei possessori di partita Iva, hanno consegnato le chiavi delle proprie attività come segno simbolico del disagio che stanno provando. Bar, ristoranti, abbigliamento, estetiste, parrucchiere ma anche semplici operai stagionali, pescatori, liberi professionisti e dipendenti.

CENTRI ESTETICI

Dietro le quinte a gestire l'organizzazione Giulia Domeneghetti, coordinatrice alle dipendenze di Felici, che ha lavorato insieme a Rossella Tessarin del Big Bar. Samanta è la titolare di ben 4 attività: centro di bellezza a Scardovari, Essenza di Bellessere e la palestra Salute e movimento asd a Ca' Tiepolo a cui si sarebbe aggiunta il beauty center a villaggio Barricata, mentre Susanna è la proprietaria del negozio Il bello delle donne nel capoluogo. «Abbiamo deciso di far sentire la nostra voce spiegano - Noi siamo isolani, siamo anche una sorta di isola felice per il basso numero di contagi, ma ci sembra di essere anche isolati perché non ci nomina mai nessuno». L'imprenditrice racconta di questo micromondo economico che si autoalimenta: «Tante clienti - afferma Susanna - provengono dal mondo della pesca che soffre una grave crisi, basti pensare alla mancata vendita di prodotto. Ma per chi lavora nella ristorazione o nell'estetica non esiste ancora un protocollo scritto su cui fare affidamento e dovremmo riaprire a giugno. Se ci avessero detto che saremmo dovuti rimanere chiusi per 4 mesi ci saremmo mossi diversamente, invece le utenze continuano ad arrivare e non sappiamo se e come torneremo a lavoro». Le mancano pochi anni per andare in pensione, ha riaperto l'attività anno scorso dopo uno stop per problemi di salute, con lei lavorano due dipendenti: «Quando mi sono arrivati i 600euro sono andata in posta e ho sbloccato un buono che avevo per pagarle. Ringrazio il proprietario del negozio per avermi sospeso l'affitto per 3 mesi».

IL TURISMO

Un'altra parte del mondo economico del Delta è legata al turismo, anch'esso bloccato come racconta Monica Livieri della Gio Taxi ncc: «Io e mio marito Giovanni lavoravamo con i camping per l'arrivo dei turisti, ma anche con il trasporto della scuola dell'infanzia paritaria di Scardovari. Dal 22 febbraio non abbiamo più nulla, sono arrivate una pioggia di disdette. Siamo stati buoni, ma se non si sblocca nulla non possiamo sopravvivere. Non abbiamo molte speranze considerato che il turismo sarà l'ultima cosa che sbloccheranno». Un'attività costruita con sacrificio in questi 4 anni dopo che un incendio aveva devastato il loro bar: Abbiamo sempre lottato, anche contro l'abusivismo, siamo dovuti andare spesso al ribasso nonostante noi pagassimo le tasse. Se di solito ci si può guardare intorno e immaginare di ripartire, ora appare impensabile. Insieme a noi ci sono anche Diego Moretto e sua moglie, che operano nel nostro stesso settore». A far arrivare il proprio sostegno alle partite Iva è stato l'assessore regionale Cristiano Corazzari, mentre il sindaco Roberto Pizzoli si è impegnato a fare proprie le istanze di questi lavoratori.

Anna Nani

