Dalla Tassina a Pincara: tutti i falò in programma

I FALÒ IN POLESINE

ROVIGO Anche quest'anno saranno tantissimi gli appuntamenti in programma per la chiusura delle feste. Tra Rovigo e i paesi limitrofi, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. In città doppio evento organizzato dal comitato San Leopoldo Tassina, con la 31. edizione dell'Epifania. Oggi alle 15.30 sarà aperta la casetta del quartiere, sita in via Vittorio Veneto, per la consegna delle letterine con i regali; alle 20 la Befana arriverà nelle case dei bambini per la consegna dei doni. Domani alle 15.30, giochi, divertimenti e spettacoli con il mago Ricky, dell'associazione culturale La Giostra Magica. Per tutti vin brulè e cioccolata. Alle 17.30 l'attesissima brusavecia, al quale è stato invitato il sindaco Gaffeo. Lunedì alle 17 ritrovo dei bambini a Borsea, in palestra, con animazione, intrattenimento e giochi; alle 18 i bambini riceveranno la calza direttamente dalla Befana, mentre le famiglie potranno trascorrere qualche ora di divertimento, con la possibilità di mangiare panini con salsiccia, vino e bevande calde; alle 18.30 tutti con il naso all'insù, con il fantastico falò; alle 19 estrazione della lotteria promossa dai commercianti de La Piazza. L'organizzazione è della Pro loco.

NELLE FRAZIONI

Brusavecia anche nelle frazioni di Concadirame e Granzette, quest'anno riunite insieme per questo evento. Anche a Boara Polesine, sull'argine dell'Adige, si terrà l'annuale brusavecia. Alle 15 recite in teatro parrocchiale, lotteria del dolce, consegna delle calze della befana. Inoltre rappresentazione del presepio vivente in piazza, con strade chiuse al traffico e a finire tradizionale falò. Nella vicina Boara Pisani, gran finale, con la distribuzione delle calze e il brusavecia, a cura di gruppo sportivo Sabbadina e Pro loco. Ad Arquà Polesine, come da tradizione, tutto è anticipato al 5 gennaio. Una volta era l'Avis a portare le calze, mentre da quando esiste la Pro loco, il testimone è stato passato. Sta arrivando la Befana! prevede alle 17 la visita per le case della simpatica vecchietta per la consegna delle calze con i dolci, assieme al Befanon e a un accompagnatore. La novità di quest'anno è la manifestazione in programma domani, dalle 14 alle 18, al castello estense, con spettacoli di mangiafuoco, giochi di magia con il mago Svalvolino, giochi di legno di una volta, truccabimbi, presepe vivente e sfilata dei Re Magi. Tutto accompagnato dal gruppo Musici e Sbandieratori. I più piccoli riceveranno dolci direttamente dalla Befana. Durante la manifestazione, funzionerà un punto ristoro.

IN PROVINCIA

A Pincara pomeriggio intenso quello di domani: alle 15, nella sala parrocchiale, in collaborazione con le sezioni comunali Avis-Aido, si terrà uno spettacolo per bambini con truccabimbi, animazione, fiabe animate. Grazie alla presenza delle ragazze di Hakuna Matata, inoltre, spettacolo dei burattini. Alle 16.30 l'arrivo della Befana. A Fratta Polesine, alle 15, Arriva la Befana!, con spettacolo teatrale al teatro sociale Acli e consegna delle calze a tutti i bambini. Tutto a cura del gruppo animatori D&G. A Costa di Rovigo, come tradizione vuole, il circolo Aics, ha pensato ad un 6 gennaio tutto speciale. Ritrovo alle 16 nella palestra polivalente, con ingresso libero. Ospite d'onore sarà il celebre Gianfranco Canato, che allieterà il pomeriggio con le sue famose gazze, protagoniste di spettacoli in tutta Italia e anche in note trasmissioni televisive. Inoltre, giochi e divertimento con il Team dell'Animazione. Al termine la befana consegnerà una calza omaggio ai bambini.

Marco Scarazzatti

