ROVIGO Ora è ufficiale: i due milioni e mezzo per il Polesine, a finanziare tre progetti in ambito di sicurezza commercio e innovazione, sono stati definitivamente stanziati dalla Regione. Con il via libera della Giunta regionale, infatti, si è concluso l'iter della delibera dello scorso marzo, che era stata poi approvata all'unanimità dalla Terza commissione del Consiglio regionale. Un milione va a Polesine sicuro, il progetto che prevede l'installazione diffusa di telecamere di contesto ad alta risoluzione insieme a quelle con il sistema di riconoscimento dei caratteri, cioè in grado di leggere le targhe, creando una rete telematica in grado di filmare in diretta e tracciare tutto il flusso veicolare. Il fondo in questione, in particolare, va a beneficio di Provincia e Comuni di Castelnuovo Bariano, Ficarolo, Polesella, Ariano, Taglio di Po, Rosolina, Adria, Pettorazza, San Martino di Venezze, Lusia, Badia, Giacciano con Baruchella, Bergantino, Melara e Villamarzana. Un milione è invece per azioni di sostegno alle attività commerciali ed è destinato ai Comuni che non appartengono ai Distretti del Commercio già riconosciuti. Il terzo intervento, da 500mila euro, va a cofinanziare il progetto da un milione della Camera di Commercio per realizzare al Censer un Laboratorio di studio del comportamento all'incendio, che «avrà quale attività principale quella di realizzare, per mezzo di forni di prova, condizioni di incendio sperimentale a cui sottoporre manufatti, strutture o porzioni edilizie, per stabilirne la durata in termini di resistenza al fuoco».

Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico che insieme al collega Cristiano Corazzari ha proposto il provvedimento, sottolinea come «in un momento come questo si tratta di dare una boccata d'ossigeno a un territorio, offrendo risorse e stimoli per ripartire al più presto. Possiamo mettere finalmente a disposizione queste risorse che oggi, alla luce dell'emergenza, diventano occasione per il rilancio del Polesine». Corazzari, invece, sottolinea che si tratta di «una decisione molto importante per l'intera Provincia di Rovigo, uno stanziamento che permetterà di realizzare presto progetti concreti nei settori che più abbisognano, soprattutto dopo la crisi che stiamo vivendo con il Coronavirus. Si tratta di rivitalizzare le attività commerciali, di supportare i Comuni e infondere energie al territorio. Mai come ora è necessario collaborare per ripartire e la Regione sta impegnandosi al massimo per preparare un piano di rilancio adeguato». Di «un risultato importante per il Polesine, con 2,5 milioni di euro che restano sul territorio, grazie al lavoro di squadra fatto di concerto con la Giunta», aveva parlato anche il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin, all'indomani del voto della Terza commissione consiliare.

«Grazie all'impegno degli assessori Marcato e Corazzari abbiamo ottenuto un risultato importante per il Polesine. I 2,5 milioni riservati al territorio e, in particolare, il milione per lo sviluppo del commercio rappresentano un aiuto importante per ripartire dopo l'emergenza Coronavirus: adesso dovremo spendere bene queste risorse, tenendo conto dello stato di particolare debolezza in cui si trovano le imprese e la difficoltà che dovranno affrontare per recuperare le perdite accumulate durante il lockdown».

Questo è il commento di Antonella Savogin, vicedirettore Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, alla notizia dello stanziamento di fondi regionali per lo sviluppo economico del Polesine. «Spero - prosegue Savogin - che il finanziamento deciso dalla Giunta si concretizzi in progetti realmente utili alla rigenerazione e alla riqualificazione dei nostri piccoli centri e del commercio tradizionale e che si possa aggiungere ad altri interventi di sostegno diretto alle piccole imprese. Se infatti, vogliamo garantire la sopravvivenza delle attività economiche dobbiamo essere consapevoli che, più che prestiti e sospensioni di pagamenti che aumentano l'indebitamento di aziende già prostrate dall'epidemia, c'è bisogno di finanziamenti diretti e a fondo perduto».

