Dalla Regione 200mila euro per combattere la cimice asiatica

AGRICOLTURAROVIGO «Un segnale importante, ringrazio la Giunta per aver accolto il nostro emendamento, di cui ero primo firmatario, sulla cimice asiatica: anche se l'importo è esiguo, 200mila euro, è un punto di partenza». Soddisfazione da parte del consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin, ieri impegnato sui due fronti, a Venezia e poi nel pomeriggio a Rovigo per il consiglio comunale, sull'approvazione da parte dell'aula di Palazzo Ferro Fini della variazione di bilancio per prevedere uno stanziamento a sostegno delle aziende colpite...