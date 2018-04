Dalla Provincia mezzo milione all'anno per le strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO CELIOROVIGO Approvato il bilancio previsionale 2018 della Provincia di Rovigo. Dopo l'ostacolo dello scorso 4 aprile, con l'astensione della minoranza in consiglio e l'assenza di alcuni Comuni all'assemblea dei sindaci, il documento economico è tornato a Palazzo Celio per la sua definitiva approvazione. Questa volta all'unanimità. Il presidente dell'ente Marco Trombini ha evidenziato come per il 2018 si riesca a chiudere il bilancio dignitosamente, grazie agli aiuti che giungono dallo Stato come territorio terremotato, ma che per gli...