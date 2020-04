GLI AIUTI ECONOMICI

ROVIGO La Fondazione Cariparo stanzia 8 milioni di euro contro il Covid-19. Nelle ultime tre settimane l'ente presieduto da Gilberto Muraro è sceso in prima linea per fronteggiare l'emergenza dovuta alla pandemia, aiutando istituzioni e associazioni della provincia polesana e padovana. La Fondazione ha messo a punto importanti agevolazioni per i destinatari dei contributi con una iniezione di liquidità pari a 4 milioni.

In ambito sanitario, Cariparo ha versato al territorio padovano e rodigino oltre 3 milioni, di cui 1 milione di euro a favore dell'Ulss 5. Alla ricerca scientifica sono stati convogliati 1,5 milioni per un bando destinato al sostegno di progetti sul Coronavirus a cui si aggiungono 10mila euro a favore della Fondazione Nordest per la partecipazione, attraverso il proprio Osservatorio Socio-Demografico, ad un progetto di ricerca internazionale promosso dalla Oxford University. Un altro milione di euro è stato invece stanziato per le attività sociali rivolte alle fasce deboli della popolazione.

I BENEFICIARI

In Polesine hanno beneficiato dei contributi la Caritas di Rovigo per le attività e i progetti volti a sostenere chi è maggiormente in difficoltà (30 mila euro), il Comune per azioni di pronto intervento sociale per persone senza fissa dimora (100 mila euro), la Provincia per attività volte a fronteggiare l'emergenza a servizio dell'intero territorio polesano anche in collaborazione con la Protezione Civile (100 mila euro). L'Associazione Emmaus di Fiesso Umbertiano, a sostegno delle attività di emergenza a favore di persone in stato di svantaggio, beneficerà di 10 mila euro, mentre il Forum Terzo Settore avrà a disposizione 250mila euro per l'acquisto di protezioni individuali a favore dei volontari delle organizzazioni aderenti. Per quanto riguarda l'ambito sociale, 1,5 milioni sono destinati alle strutture di accoglienza per anziani delle province di Padova e Rovigo per l'acquisto di attrezzature e materiali contro i contagi, per i servizi di assistenza straordinari, per la riorganizzazione degli spazi, mentre per ciò che riguarda le attività economiche 1 milione di euro a testa per fronteggiare le nuove sfide del settore delle due province venete.

IL BILANCIO

La Fondazione Cariparo ha chiuso il 2019 con un avanzo di oltre 200milioni di euro ed erogazioni per 47,1 milioni e un aumento dell'obiettivo erogativo per il 2020 da 48 a 55 milioni. «Mai come in questo momento di grave crisi è rincuorante contare su risultati economico-finanziari che ci consentiranno di pianificare una risposta adeguata alle enormi difficoltà che anche il nostro territorio sta vivendo a causa della pandemia - ha detto il presidente Muraro - Nel 2019 la gestione del portafoglio finanziario ha prodotto risultati particolarmente soddisfacenti, che hanno consentito all'attivo patrimoniale di toccare il suo livello più alto nella storia della Fondazione».

Alice Sponton

© RIPRODUZIONE RISERVATA