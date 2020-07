SOCIETÀ SPORTIVE

ROVIGO Riparte Sportivamente, il bando finanziato da Fondazione Cariparo e che va in aiuto al mondo dello sport dilettantistico. Continuare a promuovere la pratica sportiva da parte dei più giovani rientra infatti nelle linee strategiche della Fondazione che, dopo gli interventi in ambito sanitario, sociale ed economico, va in supporto al mondo dello sport, anch'esso duramente colpito dall'emergenza sanitaria. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno infatti dovuto interrompere per tre mesi tutte le attività, trovandosi ad affrontare numerose difficoltà economiche e rischiando di non essere in grado di sostenere i costi connessi alle prescrizioni emanate dalle autorità sanitarie. Il progetto prevede sostegno alle realtà sportive delle province di Padova e Rovigo affinché possano riprendere regolarmente lo svolgimento delle proprie attività sportive continuando a promuovere la pratica sportiva soprattutto nei più giovani (dai 5-6 ai 18 anni). Il bando della Fondazione, che metterà a disposizione complessivamente 750mila euro (595 alla provincia di Padova e 155 alla provincia di Rovigo), è stato condiviso dal Coni Nazionale e sarà coordinato dal Coni Veneto in collaborazione con le Delegazioni Provinciali Coni Point di Padova e Rovigo. I contributi saranno assegnati sotto forma di buoni acquisto da destinare alla copertura di costi di gestione, all'adeguamento delle strutture e delle attrezzature, all'acquisto di dispositivi di protezione personale (mascherine, guanti monouso, visiere) sia per gli operatori che per gli atleti, di sanificazione giornaliera. Le domande dovranno essere indirizzate alle Delegazioni Provinciali Coni Point via mail entro il 14 agosto. Regolamento pubblicato nel sito: www.fondazionecariparo.it.

E.Zan.

