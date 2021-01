VIABILITÀ

ROVIGO Una pista ciclabile per collegare l'Interporto e Sant'Apollinare. È la proposta lanciata in Consiglio comunale da Lorenzo Rizzato, esponente d'opposizione della Lega, accolta favorevolmente dall'assessore ai Lavori Pubblici con l'impegno a includerla nel bici plan in via di realizzazione. Secondo il consigliere, la realizzazione di quest'opera avrebbe un costo molto contenuto e oltre a collegare il porticciolo turistico alla pista ciclabile di San Sisto e quindi permettere ai turisti di raggiungere il capoluogo, se integrata con una nuova porzione in viale delle Industrie e successivamente in via San Sisto nella frazione di Borsea permetterà anche di creare anche un collegamento tra le frazioni di Sant'Apollinare e di Borsea. «Da sempre sostengo che Rovigo abbia notevoli potenzialità inespresse dal punto di vista turistico, il Comune deve fare di tutto per valorizzarle - ha osservato Rizzato - Voglio proporre un progetto attraverso il quale si potrà concretamente sostenere una particolare tipologia di turismo, quello fluviale combinato al cicloturismo. Rovigo ha una struttura con enormi potenzialità economiche, turistiche e di svago, come il porticciolo turistico sul Canalbianco nella zona dell'interporto. È costato oltre un milione di euro, dovrà sicuramente essere valorizzato meglio. Verrà utilizzato durante i mesi primaverili come punto d'arrivo di alcuni itinerari turistici e una volta arrivati all'attracco, ai turisti verrà affidata una bicicletta, con la quale potranno raggiungere il capoluogo, ma in questo momento per poterlo fare rischierebbero la propria incolumità attraversando la zona industriale che, oltre a non garantire la loro sicurezza, di certo non è una bella visuale per un turista».

I PERCORSI

Da questa riflessione, Rizzato è arrivato ad ipotizzare due potenziali percorsi riservati alle bici: «Si può utilizzare via Bonelle sistemando i pochi metri non asfaltati e controllando la sicurezza del ponte per creare un collegamento con via Don Aser Porta, oppure si possono realizzare poche centinaia di metri di pista sterrata lungo l'argine del Canalbianco in maniera da creare un collegamento con via Sinistra Canalbianco. Una volta creato questo collegamento tra l'attracco e Sant'Apollinare ci sarà un collegamento con la frazione di San Sisto e la pista ciclabile della frazione che porta in centro. Ovviamente si dovrà intervenire anche per la messa in sicurezza dell'incrocio con viale Don Milani».

