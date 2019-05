Dall'autunno diesel Euro 3 a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INQUINAMENTOROVIGO Questo maggio atipico, più consono al clima della primavera britannica fatta di vento ed acquazzoni che delle più miti lande Polesine, ha abbattuto i livelli di smog del capoluogo. I livelli di polveri sottili oscillano tra i 15 e i 20 microgrammi per metro cubo d'aria, lasciando solo un ricordo dell'inquinamento quasi persistente dello scorso inverno, quando i valori erano quasi il doppio del livello massimo consentito (50 microgrammi). In questa situazione non si è reso necessario un intervento da parte del commissario...