ROVIGO «La Provincia non applica integralmente le norme sul decreto contro l'emergenza da Covid-19 nella parte riguardante le attività dei suoi dipendenti, il lavoro da casa e lo smaltimento ferie. Oltre al fatto che le blande misure adottate sono state introdotte con grave ritardo e in modo parziale, né il presidente della Provincia né chi predispone gli atti che lui firma, hanno accettato il confronto con i rappresentanti dei lavoratori: giudichiamo le eventuali continuate inadempienze o provvedimenti adottati in contrasto con le leggi o contratti di lavoro come motivo irrinunciabile da parte sindacale per dare mandato al nostro ufficio legale di attivare le conseguenti iniziative a tutela della salute e dei diritti dei lavoratori». Così, nei giorni scorsi, Paolo Zanini della Fp Cgil aveva puntato il dito verso il presidente Ivan Dall'Ara, che, però, non ci sta e replica punto su punto.

«Non sarebbe stata mia intenzione spiega - rispondere, in questo particolare momento, alla voluta ricerca di conflittualità da parte di alcune sigle sindacali circa i provvedimenti posti in essere dalla Provincia per contenere il contagio, ma i reiterati interventi di alcuni sindacalisti, tendenti soprattutto a diffondere notizie non vere, mi obbligano ad alcune precisazioni».

« L'amministrazione provinciale - dice - non è stata assolutamente in ritardo sull'attivazione dello smart working per i dipendenti come cercano di far credere Cgil e Uil. Già il 10 marzo il direttore generale aveva emanato la prima direttiva al riguardo. La Provincia è stata estremamente tempestiva, a tutela della salute dei dipendenti. Sulla questione di usufruire delle ferie, stiamo applicando semplicemente quanto prevede la legge, al punto che su circa 160 dipendenti, a parte i servizi ritenuti essenziali quali vigilanza, dirigenti e tecnici, quasi tutto il personale è in ferie o smart working». Ma Dall'Ara è anche sindaco e, anche su questo fronte, replica a tono: «Riguardo il Comune di Ceregnano, il 19 marzo si è provveduto adottare l'apposita ordinanza per limitare la presenza in servizio del personale a quello indispensabile per l'erogazione di servizi connessi alla gestione dell'emergenza».

