Dall'Ara: «Sogno irrealizzabile, le priorità sono altre»

SCETTICISMOROVIGO «Non abbiamo le potenzialità per diventare capitale italiana della cultura. E' un sogno irrealizzabile». Il presidente della Provincia Ivan Dall'Ara sorride all'idea di una possibile candidatura del capoluogo del Polesine a Capitale italiana della cultura in quanto «progetto troppo ambizioso per un piccolo centro come Rovigo».POCHI SERVIZI«Restiamo con i piedi ben saldi a terra spiega il numero della Provincia - In Italia ci sono città molto più strutturate da un punto di vista storico-culturale che meritano di...