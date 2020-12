LE MUNICIPALIZZATE

ROVIGO Non cerca la polemica con il collega sindaco ma a Ivan Dall'Ara, presidente della Provincia, non va giù l'accusa di incompatibilità come commissario liquidatore del Consvipo.

«A Gaffeo voglio bene, penso sia una persona illuminata, ma non siamo ancora arrivati al momento in cui ogni cosa che dice diventa giurisprudenza. Mi risulta che non ci sia alcuna incompatibilità di natura tecnica nel mio ruolo: terrò rigorosamente monitorata la situazione come un garante. E soprattutto non prenderò un euro».

Dall'Ara poi spiega che, per quanto riguarda il mutuo contratto da 34 Comuni-soci del Consvipo, ha già preso in mano la questione ed è pronta una soluzione: «Ho redatto una relazione dettagliata sullo stato del Consorzio. Quando lo chiuderemo non ci saranno debiti, sia ben chiaro. Ho già preso contatti con la banca per ragionare su ipotesi di revisione del mutuo riassegnando i procedimenti finanziari ai vari Comuni».

L'idea di Dall'Ara è poi di concludere il passaggio del ramo d'azienda ad As2 già da gennaio: «Ho parlato con il presidente Paolo Frigato. Lo faremo individuando quali saranno le tre figure professionali che arriveranno dal Consvipo».

