«Un ringraziamento va alla Fondazione Cariparo che, con la donazione di 100 mila euro, ha permesso alla Provincia di Rovigo di fare arrivare 20 mila mascherine chirurgiche e 9 mila Ffp2 a tutti i medici di base, farmacisti, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, a Polizia Penitenziaria, Provinciale e Locale». «Attraverso questo gesto di solidarietà - spiega il presidente Ivan Dall'Ara - abbiamo dato la possibilità a tutti questi attori di garantire il loro operato per la sicurezza e il proseguimento delle attività sul nostro territorio. Inoltre, grazie al contributo della Fondazione Cariparo, l'Amministrazione provinciale ha potuto dare l'avvio a un progetto di sanificazione esterna delle aree di assembramento frequente, mettendo a disposizione per tutti i Comuni una cifra proporzionale al numero di abitanti, per ricevere il servizio che attualmente è già attivo sul territorio». Donazioni alla Provincia anche dal Gruppo cinofili polesano, dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e da molti privati cittadini utili per rispondere alle necessità, sia per il volontariato che per i dipendenti pubblici, di lavorare in ambienti sanificati. Per questo motivo sono stati acquistati inoltre 4 dispositivi medici certificati per la sanificazione degli ambienti chiusi. Tali macchine verranno messe a disposizione di tutti i sindaci dei comuni, a cui si chiede solo di farsi carico della soluzione da abbinare, per il tramite del Centro operativo provinciale di Protezione Civile che ne curerà il coordinamento e la distribuzione. Per la sanificazione dei mezzi che ogni giorno si prodigano nel reperire e smistare materiale sono state inoltre acquistate 300 bombolette di disinfettante germicida che verranno utilizzate dai Volontariato di Protezione Civile.

Rovigo Banca di Rovigo ha donato inoltre 10 mila mascherine, già consegnate alle Case di riposo di Rovigo, Lendinara, Badia, Adria, Fratta Polesine.

