Dall'Ara fa dono di felicità al Papa

MINACCE SOCIALROVIGO Dopo gli attacchi subiti dai leoni da tastiera di Facebook per le sue posizioni di aperture ai migranti e alle politiche di accoglienza, Ivan Dall'Ara, presidente della Provincia e sindaco di Ceregnano, riceve il sostegno dal candidato sindaco di centrosinistra Edoardo Gaffeo. «Attacchi e minacce vergognosi, volgari e gravi - afferma - A lui va la nostra solidarietà, insieme all'apprezzamento per le sue parole condivisibili da chi abbia a cuore i valori fondanti della nostra democrazia». Gaffeo, inoltre, evidenzia come...