Ventimila euro per il San Luca e uova di cioccolato per tutti gli ospedali polesani: così Ail Rovigo sostiene la lotta al Covid-19 nel periodo in cui tradizionalmente raccoglie fondi proponendo le uova pasquali. Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza, l'associazione è riuscita a portare a termine la raccolta fondi per la ricerca grazie anche a tanti volontari e sostenitori che hanno acquistato le uova per le proprie famiglie o per destinarle tramite Ail agli operatori ospedalieri e ai volontari impegnati nell'emergenza. Queste uova sospese non saranno le uniche ad addolcire una primavera difficile per chi è in prima linea. Il consiglio di amministrazione di Ail Rovigo ha infatti deciso di donare le uova rimaste invendute agli ospedali di Adria, Rovigo e Trecenta per destinare a pronto soccorso, reparto Covid, rianimazione, ematologia, pediatria e altri reparti, nonché a gruppi di volontari di vari comuni. La solidarietà dell'associazione non si è però fermata al cioccolato. «Nei giorni scorsi Ail Rovigo ha versato un contributo straordinario di 20mila euro all'Ulss per l'ospedale di Trecenta fa sapere il vicepresidente Matteo Stoppa - Noi che lottiamo da anni contro malattie terribili abbiamo ritenuto indispensabile compiere un gesto di condivisione verso tutti coloro che in queste settimane hanno sperimentato la sofferenza derivante da questo virus». Nei prossimi mesi il sodalizio sarà impegnato in nuovi progetti di assistenza ospedaliera, ricerca e assistenza domiciliare a favore del reparto di Ematologia.

I.Bel.

