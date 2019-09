Dal Polesine 500 coltivatori a Bologna per un fine settimana tutto a km 0

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Coldiretti Rovigo accompagnerà questo fine settimana, 500 persone tra soci e cittadini affezionati alla filosofia di Campagna Amica al più grande mercato al mondo a km zero che andrà in scena a Bologna da oggi a domenica. Da piazza dell'Otto Agosto al parco della Montagnola passando per piazza XX Settembre, andrà in scena il primo villaggio plasticfree dedicato alle origini del made in Italy.Si potrà vivere autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole e i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli...