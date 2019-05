Dal parco per cani alle ceneri dei defunti: le idee in gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ELEZIONI A ROVIGOROVIGO Dalla banda cittadina alle politiche giovanili. I candidati sindaco di Rovigo, da destra a sinistra, lanciano proposte per raccogliere consensi e far comprendere quali siano le proprie idee per rendere la città migliore. Silvia Menon, candidata civica con una coalizione di tre liste, rinnova la critica che porta avanti da tempo contro l'assenza di percorsi agevoli per pedoni e ciclisti per raggiungere il Polo Natatorio: «È importante poter raggiungere la piscina senza l'auto - dice - Purtroppo limitarsi a ripetere...