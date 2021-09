Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SENSIBILIZZAZIONEROVIGO Spostarsi in città rispettando l'ambiente grazie alla riduzione le immissioni di polveri sottili è possibile: basta cambiare abitudini e utilizzare mezzi green. Proprio per promuovere la mobilità che rispetta l'ambiente, il Comune ha aderito alla Settimana europea della mobilità sostenibile con diverse iniziative, in collaborazione con vari partner. «Il tema della sostenibilità ambientale - ha annunciato il...