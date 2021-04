Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAROVIGO In arrivo manodopera dal Marocco per raccogliere l'insalata di Lusia. Un volo charter con operai agricoli qualificati dal Marocco è infatti atteso, nei prossimi giorni, anche in Veneto. I primi lavoratori stagionali stranieri atterreranno domani all'aeroporto internazionale d'Abruzzo Pasquale Liberi di Pescara con destinazione Rovigo e Verona. La manodopera specializzata è stata richiesta dalle aziende venete per la...