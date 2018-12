Dal Gal bando da 280mila euro per due ciclabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMO SOSTENIBILEROVIGO Nella sede operativa del Gal a Bosaro si è tenuta la riunione del partenariato del Gal-soci per presentare lo stato di attuazione del Piano sviluppo locale 2014-2020 e le proposte dei bandi da attivare nel corso del 2019. A breve saranno definite dal Consiglio di amministrazione, in quanto entro l'anno dovrà approvare il crono programma dei bandi 2019. È stata l'occasione tra l'altro per informare i soci sull'avvio delle iniziative di cooperazione e sull'attività di Autovalutazione del Psl che rappresenta una...