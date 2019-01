Dal caso Cibotto a Sgarbi sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVOCAZIONEROVIGO E se il lascito di Toni Cibotto alla fine fosse la candidatura a sindaco di Rovigo di Vittorio Sgarbi? Una provocazione, come è nello stile del noto critico d'arte e politico di lungo corso, il cui nome si riaffaccia ciclicamente come possibile primo cittadino del capoluogo. Era successo nel 2011, quando l'allora parlamentare Luca Bellotti, che aveva già proposto Sgarbi come candidato del centrodestra alle provinciali del 2009, caldeggiò a lungo questa ipotesi, poi tramontata a favore di Bruno Piva, poi caduto per le...