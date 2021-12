CRESPINO

Fatti di cronaca della Crespino del tempo passato, eventi ed episodi di vita quotidiana della comunità che si intrecciano con le trame della storia, quella con la S maiuscola, nel volume di Guido Ronconi, presentato al pubblico nel teatro parrocchiale. Nel suo La Crespino che non conosci», sottotitolo The dark side of Crespino, un richiamo anche alla sua passione per la musica, Ronconi ha aperto squarci inediti sulla Crespino del passato, condensando tanti fatti ed eventi politici, sociali e culturali, curiosità, feste e celebrazioni religiose, ma anche drammi che hanno toccato la comunità: tutto materiale raccolto nel corso della sua attività di recupero e sistemazione dell'archivio storico del municipio. «Un minuzioso lavoro ha evidenziato Luigi Ziviani, moderatore dell'incontro, inserito nel programma di attività dell'anno accademico dell'Università popolare dell'Auser svolto con vera, profonda passione». Guido, oltre a riordinare i polverosi faldoni disordinatamente conservati al piano superiore del palazzo municipale, ha consultato e letto molti vecchi documenti, ricavandone fatti, storie e personaggi. «Una ricerca che rappresenta un vero atto di amore verso la conoscenza, il proprio paese e la propria comunità» ha aggiunto Gianni Sparapan, invitando caldamente i presenti a scorrere le pagine de La Crespino che non conosci, seconda fatica letteraria di Ronconi, co-autore del fotolibro Crespinesi in fotografia, con il quale ha fissato innumerevoli immagini del paese e dei suoi figli più noti e ideatore del Museo delle Acque.

La presentazione si è conclusa con la lettura drammatizzata di alcuni passi del libro di Achille Ferrari. L'intensa giornata dei corsisti dell'Auser ha quindi visto la messa in scena de Il tutore in balanza, ovvero la pupilla ritrovata, commedia di Carlo Goldoni allestita dalla compagnia Proposta teatro di Arquà Polesine.

Moreno Tenani

