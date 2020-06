ULSS 5

ROVIGO Si aggiorna il numero dei contagiati polesani, ma non in crescita, bensì in diminuzione, perché non solo non ci sono nuovi riscontri di positività, ma dalle ulteriori verifiche delle tabelle è emerso che uno dei pazienti risultati positivi, e che è già guarito, risulta residente fuori provincia, quindi non afferisce al conto dei casi da iscrivere nell'elenco di quelli dell'Ulss 5.

Dettagli che cambiano di poco il quadro generale e che hanno rilevanza solo a fini statistici, anche se con questo aggiornamento il numero dei casi totali riscontrati in provincia torna a essere cifra tonda, 450. Resta invece fermo a 407 il numero delle persone guarite.

Nel frattempo va avanti la campagna di screening con il numero totale dei tamponi che ha superato anche il muro delle 38mila unità e quello delle persone sottoposte a test quello delle 10mila. A ieri, infatti, i tamponi oringofaringei eseguiti erano arrivati a 38.314, mentre le persone sottoposte a tampone 20.008. Restano 62 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, fra casi positivi ancora tali, che ormai si contano sulle dita di una mano, considerando che due dei positivi non sono in isolamento domiciliare vero e proprio, trattandosi dei due ospiti disabili di Fratta Polesine, sempre asintomatici, e persone che risultano essere state in contatto con un caso positivo.

