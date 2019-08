CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DAI DOMICILIARI AL COMUNEROVIGO Dopo mesi trascorsi agli arresti domiciliari, il noto gestore di locali Rubens Pizzo torna in Comune per confrontarsi con la nuova Amministrazione. Insieme ad altri rappresentanti delle associazioni di categoria, Pizzo ieri mattina è rimasto a lungo nell'ufficio dell'assessore agli Eventi e Manifestazioni Roberto Tovo per una riunione informale in vista della programmazione degli spettacoli in centro storico dei prossimi mesi. Da anni le diverse associazioni che rappresentano i commercianti del centro storico...