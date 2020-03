I CONTROLLI

ROVIGO Continuano i controlli a tappeto da un capo all'altro del Polesine per verificare il rispetto delle disposizioni sulla limitazione degli spostamenti ai casi di lavoro, urgenza e necessità. Il problema principale sembra essere quello dei gruppi di persone che si incontrano formando assembramenti pur temporanei o che si spostano insieme.

IN QUATTRO PER LA SPESA

È il caso di quattro persone di Villadose che si erano spostate dal loro comune di residenza per fare la spesa a Rovigo. Un'ipotesi non contemplata, perché la spesa deve essere fatta nel proprio Comune, a meno che sia completamente sprovvisto di esercizi commerciali aperti o in casi esplicitamente previsti. Per il quartetto, fermato dalla polizia, è quindi scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti d'autorità.

IL BILANCIO

In tutto sono state 9 le persone denunciate dalle pattuglie della Squadra volanti su un totale di 31 persone controllate. Ben 29, invece, quelle che, fermate dai carabinieri, sono incappate in un'analoga denuncia. Una anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale, perché l'autocertificazione che ha presentato ai militari è risultata infondata dalle verifiche effettuate.

POLIZIA LOCALE

Anche le polizie locali hanno continuato nella loro opera di controllo, particolarmente accurata soprattutto sul versante di negozi e locali. La Polizia locale di Rovigo, nella mattinata di lunedì, ha controllato 21 persone, tutte risultate in regola, e altrettanto in regola sono risultati i 41 esercizi commerciali che sono stati controllati.

LA QUESTURA

Nel frattempo, la Questura fa sapere che, per ridurre al minimo l'affollamento degli Uffici Passaporti, Armi ed Esplosivi e Licenze, sia quelli della Questura di Rovigo che dei Commissariati di Adria e Porto Tolle, da oggi e fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe delle disposizioni in vigore, gli accessi agli sportelli per il rilascio o rinnovo dei passaporti, licenze di porto di fucile, collezione di armi comuni da sparo e, in genere, richieste dirette al rilascio o rinnovo di autorizzazioni di polizia, saranno consentiti solo a quanti dimostrino la sussistenza di esigenze lavorative, motivi di salute o altre situazioni di necessità.

GIUSTIFICAZIONI VALIDE

Per esempio, si spiega, non è un motivo valido l'esercizio della caccia o lo sport del tiro a volo, nè lo è l'aver già preso appuntamento, mentre lo è la necessità di un rinnovo del porto d'armi per motivi di lavoro.

ACCESSI LIMITATI

Per chiarimenti e informazioni sui nuovi orari e sulle limitazioni d'accesso, oltre che sul sito della Questura, gli interessati potranno chiamare il numero 0425 202561 e, per quanto riguarda i Commissariati di Adria e Porto Tolle, rispettivamente i numeri 0426 948611 e 0426 394111.

