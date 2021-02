Il richiamo del Polesine era troppo forte. Così la famiglia Schiesaro dopo vent'anni ha salutato la città di Verona, ha fatto le valigie ed è tornata a Rovigo. Papà Robertino, le figlie Silvia e Sofia, con l'aiuto di mamma Stefania, hanno aperto una pizzeria da asporto a Canale di Ceregnano. Un segnale forte per battere la pandemia sanitaria che ha avuto conseguenze devastanti sul commercio locale.

E mentre le saracinesche si abbassano in tanti paesi della provincia, da Ceregnano arrivano piccoli segnali che rincuorano. La famiglia Schiesaro ha aperto i battenti della pizzeria da asporto Da Tino lo scorso 23 dicembre: «Ci siamo fatti un bel regalo di Natale esordisce Silvia, la figlia maggiore Avevamo voglia di rientrare a casa dopo aver vissuto molti anni a Verona. Mio papà ha iniziato a 14 anni a fare questo lavoro, come pizzaiolo all'Etna, poi si è messo in proprio, ha aperto la pizzeria Pantera Rosa a Granzette e successivamente la Disney qui a Ceregnano. Nel frattempo io e mia sorella siamo cresciute, con la speranza di seguire le orme di papà». Coraggiosa la scelta di avviare l'attività Da Tino durante la seconda ondata del Covid: «È stata un'apertura strana e senza inaugurazione, ma quando la situazione lo permetterà faremo una festa con i clienti racconta Silvia - Quello di dicembre era un periodo no per tutti, noi siamo andati controcorrente. La nostra parola d'ordine è semplicità: a volte può bastare anche una pizza per regalare una gioia alle persone chiuse in casa».

Alessandro Garbo

