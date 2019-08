Da Venezia in arrivo 200mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La cimice asiatica è un pericolo che incombe e che sta colpendo il settore primario. Anche il Polesine è stato oggetto di questa invasione che ha portato non pochi problemi. La prevenzione è fondamentale, i tempi della ricerca però per arrivare a soluzioni efficaci non sono brevissimi. «Per questo occorre scongiurare gli espianti e garantire un minimo di reddito agli agricoltori - fanno sapere i vertici del Pd, circolo di Trecenta - In questo contesto ringraziamo il consigliere regionale Azzalin primo firmatario dell'emendamento sulla...