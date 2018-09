Da Venezia i primi 1,2 milioni per il maltempo del 2017

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANNI DA MALTEMPOROVIGO In pochi minuti il fortunale che aveva spazzato il Delta ormai più di un anno fa, il 10 agosto del 2017, ha fatto danni per milioni. La forza del vento in quello che era stato classificato come downburst, aveva abbattuto alberi e tralicci, e rovesciato auto. Pesanti anche i danni alle aziende agricole. Proprio per loro sono in arrivo i risarcimenti di ristoro parziale dei danni, per oltre un milione, dalla Regione attraverso Avepa, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura. A darne l'annuncio è stato l'assessore...