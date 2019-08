Da stasera dieci giorni di festa in Tassina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Il comitato Polisportiva Tassina San Leopoldo presenta l'abituale appuntamento con la 27. Festa in Tassina. Da oggi a domenica 1 settembre tutte le sere alle 19.30 ci sarà l'apertura dello stand gastronomico nella tensostruttura di via Vittorio Veneto.SCOPO BENEFICOPaola Fiocco, responsabile del comitato San Leopoldo, rinnova il consueto ringraziamento a tutti i volenterosi amici che da anni si offrono come collaboratori nella gestione. «Un grazie anche a quanti hanno aderito e sostenuto la programmazione della Festa, con...