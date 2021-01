Continua il calo dei contagi, 18 quelli emersi ieri, a fronte di 88 guarigioni: i polesani attualmente positivi scendono a 1.626, ma continuano a farsi sentire le conseguenze più pesanti, con altri sei decessi Covid che portano il totale complessivo a 358 e a 120 quello del mese di gennaio. Delle sei persone che si sono spente, tre erano in ospedale, le altre nelle Rsa. Da settembre sono infatti 161 le morti Covid di ospiti delle case di riposo, 93 nelle strutture e 68 dopo il ricovero in ospedale. Di questi, 28 erano ospiti del Csa di Adria, 6 della Rsa di Castelmassa, 24 di Villa Agopian di Corbola, 2 della casa di riposo di Crespino, 15 della Residence di Ficarolo, 3 dell'area anziani della Sacra Famiglia di Fratta, 31 della Casa Albergo di Lendinara (nella foto), 3 dell'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, 14 dell'Iras, due dell'area anziani della Casa di cura Città di Rovigo, 8 della Rosa dei venti di Rosolina, uno della casa di riposo di Trecenta, 4 della casa di riposo di Villadose, 4 della Piccola Casa di Padre Leopoldo, 3 della Casa Madre Dolores, oltre a due pazienti disabili degli Istituti Polesani. Proprio sul fronte delle Rsa, ieri sono emerse due nuove positività, di un ospite della casa di riposo di Crespino e di un operatore di Villa Tamerici di Porto Viro.

FOCOLAIO A SCUOLA

Un focolaio, invece, sembra configurarsi alla scuola elementare Maini di Borsea, chiusa da lunedì per i numerosi casi scoperti in più classi, con altre positività emerse dagli screening. Intanto continua anche la discesa del numero dei ricoverati, ora 78: 50 in Area Medica Covid a Trecenta, 15 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 6 in Malattie Infettive a Rovigo e 7 in Area Medica Covid ad Adria.

