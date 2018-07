Da sempre il regno dei francesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINAIl villaggio turistico Rosolina Mare Club si trova in via dei Francesi, nel cuore di Rosolina Mare, ed è quello che i residenti, ma anche alcuni affezionati della località conoscono e continuano ad indicare tutt'ora proprio come il campeggio dei francesi, non solo per il nome della via, scelto in tempi relativamente recenti proprio per la storia che si collega all'area ricettiva.FREQUENTAZIONEUna volta il camping era in realtà frequentato solamente da turisti francesi che venivano in vacanza a Rosolina Mare e della stessa...