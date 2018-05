Da Rovigo a Roma sulle due ruote per la bicifestazione nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pedalando si arriva a Roma. Fiab, Amici della Bici di Rovigo ha partecipato alla bicifestazione del 28 aprile ai Fori Imperiali insieme a migliaia di persone per chiedere città più vivibili grazie alla mobilità attiva e sostenibile. Scampanellando al motto La bicicletta salverà le nostre città, Cambiamo noi la strada, il gruppo ha dato il proprio sostegno al Programma in 10 punti della Bicifestazione: più trasporto pubblico; mobilità attiva e sostenibile a scuola e nei posti di lavoro; zone 30 in città; in sintesi: città a misura di...