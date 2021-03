RICERCA

ROVIGO Valentina Fossati, 43 anni, laureata in biotecnologie farmaceutiche a Bologna, racconta la sua esperienza di ricercatriche di cellule staminali, al New York Stem Cell Research Institute. «È stato un anno molto difficile il 2020: da marzo a giugno New York era una città spettrale. Svuotata di turisti, con le strade completamente vuote. Molti luoghi erano chiusi, con tanta gente che se n'è andata. Tutta l'economia si è completamente ri-organizzata. Faceva impressione vedere chiusi Wall Street così come Broadway. New York non è però morta, avendo mille risorse».

«Tantissime persone si sono inventate occupazioni, ma tanti lavorano in modalità smart working. Devo dire che soprattutto a Manhattan la gente rispetta le regole. Nel frattempo sono stati riaperti i ristoranti, tutti all'aperto, con le vie chiuse al traffico. Questo sistema è piaciuto a molti e penso resterà per altri anni. Hanno casette aerate da un ambiente all'altro. Gli americani anche con dieci gradi sotto zero hanno mangiato, indossando giacca e copertina. Camerieri bravissimi a lavorare tra il caldo delle cucine e il freddo polare delle strade».

Valentina Fossati, originaria di Rovigo, ha l'onore di lavorare in uno degli istituti che hanno collaborato con gruppi che studiano il virus Covid.

«Stanno eseguendo ricerche e studi su come il virus infetta le cellule polmonari. Il nostro istituto è stato considerato un'eccellenza a livello mondiale. Ho seguito molto il vaccino di Moderna, in quanto è di un mio amico che aveva avuto una borsa di studio proprio su questo argomento. Mai nessuno cinque-sei anni fa avrebbe potuto immaginare una cosa del genere. Non c'è stato un aiuto dall'alto nella scienza e nel credere a quello che noi facciamo. Le vaccinazioni sono iniziate e tantissimi le hanno fatte. C'è la fila, in quanto tanti hanno la volontà di iniziare una nuova vita e debellare la crisi economica. Sto proseguendo con gli studi sulle cellule staminali, legati ai tumori al cervello, oltre a quelli su alzheimer e sclerosi multipla».

Fossati sottolinea come le fake news viaggino molto più facilmente delle notizie vere legate al Covid-19. «Purtroppo il mondo è governato dai social, visto che le notizie viaggiano a velocità supersoniche».

Ma la ricerca ha dato un contributo essenziale. «Noi intanto abbiamo proposto un nuovo progetto relativo alle cellule sullo spazio, che ha suscitato molto interesse. È un periodo molto intenso. Il problema è che la gente continua a spostarsi in aereo e quindi prosegue a portare il virus ovunque, con le varie varianti. Ognuno dice di avere un buon motivo per viaggiare. Oggi ci sono più controlli rispetto a prima, ma purtroppo prima tanti positivi, magari asintomatici, hanno portato il virus ovunque. È diventata una lotta contro il tempo, per prevenire varianti e il diffondersi del virus tra i vari Stati. Siamo in una fase molto critica e caotica, dove non ci sono direttive ben precise. Prima si arriva a vaccinare un più alto numero di persone e prima se ne esce da tutto».

La richiesta costante è di adottare comportamenti responsabili. «Da un anno sono chiusa in casa, a parte qualche piccolo giro al parco e la spesa, ma vedo che tanti se ne fregano. Siamo tutti interconnessi l'uno con l'altro: se tutti facessimo la nostra parte e capissimo che il virus è vero, allora ce la potremmo fare prima. Invece noto che ancora esiste il negazionismo. È aumentata la sporcizia per le strade di New York, così come la violenza, anche se prima c'erano 8 milioni di persone ogni giorno, mentre oggi ne è rimasto un terzo. Paesi come la Nuova Zelanda hanno saputo gestire benissimo questa situazione di emergenza sanitaria, mentre in altre grosse realtà non si sa bene a che punto siano. Mi riferisco a Cina, Africa e altri. Manca la trasparenza. È la prima pandemia a livello mondiale nell'epoca della globalizzazione, per chi ci lavora è un virus nuovo, difficile da arginare. A mio avviso bisogna creare una vera e propria task force, con direttive centrali».

