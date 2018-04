CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da quattro anni sta aspettando che il Comune intervenga per risolvere una situazione di degrado.La segnalazione arriva da Adriano Mantoan, vigile urbano in pensione, residente a Borsea. Mantoan dal 2014 sollecitò il Comune perché intervenisse in via Forte dove un'area edificabile, ormai abbandonata per i rovesci economici dell'impresa di costruzioni, è invasa da una folta vegetazione che sta dando rifugio ad animali selvatici, topi e bisce.Mantoan nell'estate di quattro anni fa aveva ricevuto una telefonata dal Comune che prometteva di...