IL MIGLIORE AMICO

PORTO TOLLE- LENDINARA Chiusi in casa per evitare il Coronavirus, il giornale può diventare il vostro migliore amico. A Ca' Tiepolo lo conoscono tutti. Giando, all'anagrafe Giandomenico Ambrosio, percorre chilometri in sella alla bicicletta e consegna i quotidiani nella frazione principale di Porto Tolle.

In un momento delicato l'informazione non si ferma e alcune edicole si adeguano alle esigenze dei clienti. L'Edicola Arcobaleno ha aperto nel 1992. «Prima facevamo questo servizio per tutti i bar, ora che l'attività è sospesa, portiamo i giornali agli abitanti - racconta la titolare Sonia Doni - abbiamo cominciato giovedì e i cittadini ci ringraziano». Nonostante gli appelli per limitare gli spostamenti, qualcuno evade dall'abitazione e va in in edicola, per giocare il Lotto o il SuperEnalotto. Sonia aggiunge: «Da due anni, tutte le mattine consegniamo i quotidiani anche in municipio». Il sindaco Roberto Pizzoli: «L'informazione è fondamentale in questi giorni e bisogna fare un applauso anche a chi ci lavora».

In piazza San Marco, nel cuore di Lendinara, c'è l'edicola Cestari, a gestione familiare da quattro generazioni. A portare avanti l'attività c'è Tania Cestari, consapevole del difficile momento: «Cerchiamo di limitare le uscite e portiamo i giornali ai clienti affezionati in centro e nella frazione di Saguedo a una cliente storica. E' un servizio che proponiamo dallo scorso fine settimana, la gente è disorientata, soprattutto gli anziani. In edicola teniamo aperto solo al mattino»

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA