LE FORNITURE

ROVIGO «Per questa settimana ci attendevamo una fornitura da Pfizer di 3mila dosi, lunedì abbiamo saputo che sarà di 1.100 dosi e ancora non è arrivata». Così, amaramente, ieri, il dg dell'Ulss Antonio Compostella commentava il quadro dell'andamento della campagna vaccinale, inevitabilmente rallentata da un quadro di incertezza. Perché se non c'è una sicurezza delle dosi che potranno essere somministrate, come si possono spedire le lettere di convocazione? Al momento, infatti, anche se ormai mancano pochi giorni al via della cosiddetta fase 1-B, che vedrà vaccinati gli ultraottantenni, farmacisti e donatori, previsto per lunedì prossimo, sono state inviate solo le prime 600 lettere circa di chiamata per i nati nel 41 residenti ad Adria, Rovigo e Trecenta, dove si trovano i tre centri di vaccinazione che inizieranno con le prime inoculazioni.

SECONDA FASE

La seconda fase vera e propria, quella per over 60 e soggetti fragili, teoricamente sarebbe dovuta partire il 15 marzo, ma difficilmente il calendario potrà essere rispettato: «Il 15 febbraio - rimarca il dg - partiamo con la fase 1-B che era prevista per fine gennaio, mentre invece a causa della scarsità di dosi non abbiamo ad oggi ancora concluso la fase 1-A. E dovremo iniziare su tre sedi, Rovigo, Adria e Trecenta e non sulle cinque più due previste, e con un numero ridotto di vaccinazioni quotidiane, circa 260, perché non abbiamo disponibilità di vaccino. Via via che avremo le dosi potremo operare su più sedi e con numeri maggiori. È un'organizzazione già complessa, cui si aggiunge l'incertezza sulle disponibilità delle forniture. Chiedo di perdonare se inizialmente ci sarà qualche disguido, ma ovviamente di segnalarlo. Nelle lettere che inviamo c'è un numero verde: qualora la persona chiamata sia impossibilitata può contattare per avvisare che non verrà e questo ci permette di non sprecare dosi. Ma il numero non serve per spostare l'appuntamento, tutto è molto rigido. Provvederemo noi a contattare in un secondo momento per una nuova data».

COVID-POINT

Da domani, fra l'altro, il Covid Point di Adria cambia sede trasferendosi nella Casa delle Associazioni, in via Dante 13, per permettere l'allestimento e l'apertura del Centro vaccinale adriese nella sala Caponnetto, accanto al centro commerciale Il Porto. Al momento sono circa 8mila le persone che hanno ricevuto la prima dose in Polesine e 7mila quelli che hanno ricevuto anche la seconda.

IL BOLLETTINO

A fronte di questo quadro complesso per quanto riguarda le vaccinazioni, sembra registrarsi una certa stabilità sul fronte del contagio: ieri sono emerse 21 positività, anche se controbilanciate da 8 sole guarigioni, così che dopo giorni di calo, il numero di polesani attualmente positivi è risalito leggermente, a 904. Dopo la flessione dei ricoveri e la risalita dovuta al trasferimento dei pazienti risultati positivi nel focolaio di Geriatria, al momento ci sono 74 ricoverati: 8 in Malattie Infettive a Rovigo, Area medica e semintensiva a Trecenta e solo 6 in Terapia intensiva sempre a Trecenta, un numero sempre alto, ma che non si vedeva da mesi. «Continua sottolinea Compostella - quella che ho definito una tregua, un momento importante sarà intorno al 20 di febbraio, quando capiremo la tenuta del sistema dopo il ritorno in zona gialla e con la ripresa della scuola».

E se confortante sembra ora anche il quadro nelle case di riposo dopo i numeri del recente passato, con 25 ospiti e 5 operatori al momento positivi, purtroppo a non dare tregua è l'incalzante avanzare delle morti Covid. Nel bollettino di ieri si riportano infatti i decessi di altri tre polesani, nessuno dei quali ospedalizzato, con il totale che arriva così a 394.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA