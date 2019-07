Da pedinatrice a inseguita da uno straniero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un inseguimento in bici fra una agente della polizia locale e uno straniero alterato, con la prima a cercare di scappare dalla rabbia del secondo. E' successo nel tardo pomeriggio di giovedì. La storia prende le mosse in via Miani, nei pressi del bar, dove un uomo di colore inizia a discutere animatamente in inglese con altre persone. Tutto prende una brutta piega, perché lo straniero, probabilmente nigeriano, sembra ubriaco. Così, visto che in quel momento passa di lì una vigilessa, viene chiamata in soccorso. Lei si avvicina, ma a quel...