(G.Fra.) Sorpresa sotto l'albero per gli adriesi. Iniziano ufficialmente oggi le trasmissioni di Radio Adria Tv. Per sintonizzare il canale basterà aprire internet nella smart tv. Una volta compiuta l'operazione, sul browser di navigazione si dovrà digitare www.radioadriatv.it, memorizzare il canale e aprirlo a schermo intero. Tutti possono accedervi, se in possesso di una smart tv, anche bar, negozi, attività di media e grande distribuzione. Nel frattempo il circolo Acli Carbonara Piergiorgio Braghin, dopo il successo delle Scatole di Natale, lancia il concorso fotografico Scatta il Natale. La partecipazione all'iniziativa, che scadrà il 3 gennaio, è semplice e gratuita. Basterà scattare una foto che rappresenti il Natale: il particolare di una vetrina, un addobbo, un panorama o altro. La foto dovrà quindi essere spedita via mail all'indirizzo scattailnatale@gmail.com oppure consegnata in canonica della parrocchia di Cristo Divin Lavoratore di Carbonara in formato cartaceo di centimetri 13x18 in una busta chiusa. La premiazione delle concorso avverrà il 6 gennaio. Informazioni sul regolamento completo si possono trovare sul sito www.aclicarbonara.it e sulla pagina Facebook Acli Carbonara. Copia del regolamento, in formato cartaceo, è disponibile in chiesa di Carbonara. Tre i premi in palio: un buono da 100 euro spendibile a Un mondo di scarpe, uno da 50 euro per Bottega Verde e uno da 20 per la pizzeria Mamma Mia.

