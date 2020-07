EPIDEMIA, IL BOLLETTINO

ROVIGO Dopo qualche ricaduta, finalmente una buona notizia: è stato finalmente dichiarato guarito l'ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta, la cui positività al Covid era stata riscontrata a marzo e che, pur senza sintomi, era stata confermata da tutti i tamponi successivi, fino al doppio negativo di questi giorni. «In questo momento sottolinea il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella in tutte le strutture residenziali non c'è più alcuna positività».

I residenti in Polesine attualmente positivi, quindi, tornano a scendere e si attestano a quota 3: uno è il 43enne indiano controllato secondo i protocolli per i rientri dall'estero e due sono i coniugi bassopolesani, 70 e 62 anni, contagiati da una donna della provincia di Venezia che avevano ospitato il 29 giugno. Proprio con la ricostruzione dei contatti di questi ultimi è cresciuto il numero di persone in isolamento domiciliare, ora 117. Questo mentre gli screening vanno avanti ed i tamponi complessivi sfiorano quota 54mila, eseguiti su una platea di quasi 24mila persone.

NUOVE POSITIVITÀ

«Se penso che potremmo avere altre positività? Credo di sì ammette Compostella Questo significa che dobbiamo avere comportamenti responsabili». Tale non è stato quello della 25enne veronese che in barba all'isolamento fiduciario, domenica scorsa è andata in albergo a Rosolina Mare, venendo scoperta dai carabinieri, sulla quale non sono giunte segnalazioni di un'eventuale riscontro di positività da parte dell'Ulss 9 Scaligera.

RIAPERTURA DEI CUP

Ma nel punto stampa di ieri è arrivata anche un altro importante annuncio da parte dell'Ulss Polesana: il 22 luglio riapriranno anche gli sportelli del Cup degli ospedali di Rovigo e Trecenta, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17.30, per non sovrapporsi al flusso dei pazienti mattutini, e di Adria, sempre dal lunedì al venerdì ma con orario continuato 8-17 perché qui, con l'accesso dal vecchio ospedale, non si creano sovrapposizioni. Già da lunedì, intanto, erano riaperti gli sportelli dei Punti sanità. Fra le novità, la prenotazione dell'appuntamento per prenotare gli esami: un passaggio che appare quasi beffardo, ma che è contenuto nelle linee regionali e che non è vincolante, ma serve solo per creare una corsia preferenziale e ridurre i tempi di attesa per chi prenoti l'accesso allo sportello allo 0425.1675501 o sul sito www.aulss5.veneto.it. Questo vale solo per chi deve recarsi agli sportelli Cup dei tre ospedali. Per prenotare le visite si può continuare ad utilizzare il centralino del Cup al numero verde 800 061 644 e il Cup online, che però non consente di prenotare tutti gli esami.

PRENOTARSI PER PRENOTARE

Siamo ben consapevoli sottolinea Compostella - della situazione di disagio dovuta ai tempi di attesa per le prenotazioni e l'esecuzione degli esami, ma il primo elemento resta la sicurezza. Stiamo cercando di mettere in atto tutti i correttivi per ridurre le criticità». Il Cup manager Fernando Spadon, spiega come si tratti di «criticità comuni a tutte le Ulss: la causa principale sembra essere che i prelievi, che prima erano ad accesso diretto, ora devono essere prenotati. Si possono prenotare anche dal sito, ma da una settimana abbiamo raggiunto l'accordo con le farmacie per il servizio FarmaCup».

Francesco Campi

