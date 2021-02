AIUTI ALLE FAMIGLIE

ROVIGO Ogni sabato, fino a fine marzo, 50 pasti caldi in dono arriveranno in viale Marconi alla San Vincenzo De Paoli e a Porta Amica dal McDonalds's di Borsea. Dal ristorante al centro commerciale La Fattoria fino al centro che distribuisce alimenti - poco distante dalla stazione ferroviaria - a chi è in difficoltà economica, l'iniziativa Sempre aperti a donare nasce dall'incontro tra McDonald's e Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald con la struttura caritativa locale, convenzionata con Banco Alimentare Veneto, che accoglie persone e famiglie in difficoltà.

«Collaboriamo con la Fondazione Banco Alimentare già da decenni - spiega il professor Giuseppe Amato, responsabile di Porta Amica - e così riceviamo collette e offerte da aziende alimentari, che poi distribuiamo ai nostri assistiti. Tra le attività della Fondazione del Banco Alimentare, ad esempio, abbiamo l'opportunità del sostegno a Rovigo da Alì e Alìper, dove recuperiamo i prodotti da banco vicini alla data di scadenza: sono ancora ottimi, ma sarebbero ritirati e andrebbero sprecati. Poi un mese fa - continua Amato - la Fondazione del Banco Alimentare ci ha prospettato questa nuova opportunità, alla quale abbiamo aderito con entusiasmo».

Così, grazie a Sempre aperti a donare, progetto in corso a Rovigo e in diverse città, «abbiamo già usufruito due volte di questa nuova opportunità, ritirando 50 pasti la volta il sabato mattina: è la giornata che abbiamo scelto perché Porta Amica il sabato resta aperta fino alle 11 e così passiamo subito alla distribuzione. E posso dire che l'iniziativa sta avendo davvero una bella riuscita».

La pandemia di coronavirus come ha condizionato l'attività della San Vincenzo e di Porta Amica? Sono aumentati famiglie e singoli che vengono sostenuti? «Il numero delle persone assistite è stazionario: grosso modo a Rovigo c'è stata una compensazione tra chi ha cercato per la prima volta un aiuto, e chi invece, perché non può uscire di casa o perché è tornato al proprio paese d'origine, non s'è più rivolto a un servizio che, tranne nel periodo tra marzo e aprile 2020 quando c'era stato il blocco totale, abbiamo sempre continuato a offrire, grazie a Dio, per rimuovere le situazioni di bisogno ed emarginazione».

L'impegno della Società San Vincenzo de Paoli e di Porta Amica onlus, dunque, non s'è mai fermato trovando anche nuove modalità: per prevenire il coronavirus, infatti, «la distribuzione di alimenti avviene attraverso una finestra, evitando i contatti diretti perché le borse che prepariamo sono lasciate su un tavolo per essere poi ritirate». D'altronde, conclude il professor Amato, che dal 1992 al 2000 è stato presidente provinciale della Società San Vincenzo De Paoli, diventandone poi presidente onorario e assumendo l'incarico di coordinare Porta Amica, «il nostro fondatore diceva che importa lasciarsi vedere, non farsi vedere».

L'iniziativa Sempre aperti a donare è partita in Italia lo scorso dicembre, per portare conforto a chi è in difficoltà. Complessivamente il progetto prevede di donare 100mila pasti caldi, che saranno distribuiti in diverse città italiane entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che sostengono famiglie e persone fragili. Sempre aperti a donare conferma e consolida l'impegno che lega McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald all'Italia e alle comunità locali, e vuole contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato dalle associazioni benefiche con cui collabora.

